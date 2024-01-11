Москва, 11 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Современный рынок искусства в России продолжает активно коммерциализироваться. С одной стороны, это даёт новый импульс для развития культурной сферы. С другой стороны, это приводит к тому, что художественные объекты создаются под заказ и конкретные практические задачи, что дискредитирует главный смысл любых объектов культуры — отражение проблем общества и поиск новых смыслов.

(сс) Андрей Субботин Монумент «Слава труду»

Всё чаще искусство рассматривается как коммерчески выгодная сфера деятельности, а художественное постижение и освоение мира уходят на второй план. Поэтому нередко современная культура кажется непонятной и даже шокирующей вместо того, чтобы отражать большие смыслы и цели общества и государства. Искусство, обслуживая интересы капитала, часто выступает исключительно как его средство и функция, считает российский философ культуры, профессор Людмила Булавка-Бузгалина.

«К сожалению, сегодня отношения купли-продажи проникли внутрь искусства. Заметна опасная тенденция, когда товаром становится уже даже вдохновение — а ведь за этим стоит личность художника, его мастерство, опыт, талант. Современный рынок сегодня покупает произведения искусства вместе с самим художником, превращая его в функцию капитала», — отмечает она.

Тем временем искусство может привлечь внимание к важным вопросам — в том числе социальным. Например, выставка «Искусство труда» в рамках фестиваля «Время, вперед!» обратит внимание общества на современных рабочих — героев труда, о которых важно и нужно говорить.

»…Уникальность в том, что художники сами приходят к человеку труда, заходят на его территорию. Ценен именно вектор интереса к рабочему — на выставке труд показан привлекательно, считывается серьезная заинтересованность художников данной темой», — считает Людмила Булавка-Бузгалина.

На сегодняшний день перед Россией вновь остро стоит вопрос мобилизационного промышленного развития. Общество меняется, как меняется и осознание себя и своих возможностей в мире. В то же время современная культура зачастую не просто остаётся в стороне, но и формирует разрушительные образы настоящего и будущего. Именно поэтому и возникла идея создания фестиваля «Время, вперед!», где через художественные произведения отражается современный человек труда, освещается его героизм и формируется позитивный образ будущего страны, наполненного созиданием.

Подробнее о социальном посыле трудовой деятельности в искусстве и культуре, о влиянии рыночных отношений на культурную сферу и о том, нужна ли пропаганда настоящего искусства, Людмила Бузгалина-Булавка расскажет на лекции «Культура и рынок: ловушки и перспективы» в рамках выставки «Искусство труда» 16 января. Сама выставка проходит в Новой Третьяковке до 27 января.