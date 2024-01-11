Киев, 11 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. У украинской армии нет такого количества средств, чтобы сбивать все российские ракеты. Это 11 января признал представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

«Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств», — сказал он.

Игнат вместо этого предложил наносить удары по пусковым установкам Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Игнат заявил, что украинские войска испытывают серьёзную нехватку управляемых зенитных ракет. При этом объём текущих поставок Запада не может покрыть эти нужды, добавил он.

Ранее в этот же день американский журнал Military Watch Magazine написал, что средства противовоздушной обороны не могут сбивать российские ракеты. Журналисты отметили, что международные аналитики сомневаются в сообщениях украинских источников, утверждающих, что ранее силы ПВО ВСУ успешно перехватывали удары российских ракет «Кинжал».