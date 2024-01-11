Лондон, 11 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон заявил, что болен раком в последней стадии и жить ему осталось около года. По его словам, у него нашли опухоль поджелудочной железы.

Fabrizio Corradetti /Keystone Press Agency/ Global Look Press Экс главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон

Эрикссон сообщил, что узнал о диагнозе после того, как потерял сознание после пробежки. Врачи сообщили, что он перенёс инсульт, а рак неоперабелен.

«Я знаю, что в лучшем случае у меня есть год, в худшем — меньше», — привело его слова издание Aftonbladet.

Эрикссон родился в 1948 году. На протяжении всей тренерской карьеры шведский специалист тренировал такие команды, как «Бенфика», «Рома», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие, сборные Англии, Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин. В 2000 году его признали тренером года в чемпионате Италии.