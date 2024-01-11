Москва, 11 января, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Россиян не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых. Об этом 11 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Иван Высочинский/ТАСС

Она напомнила, что западные страны стремятся найти альтернативу мясу крупного рогатого скота, так как не поддерживают его производителей из-за желания снизить выбросы метана. При этом Абрамченко уверена, что пища из насекомых не должна входить в рацион россиян.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить», — заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер.

По её словам, из этого лучше делать корма для рыб.

Абрамченко добавила, что в России достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в ЕС одобрили для употребления в пищу домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу. Такое решение вызвало волну возмущения в странах Евросоюза.

15 сентября того же года в парламенте Румынии зарегистрировали законопроект, запрещающий использование насекомых при производстве продуктов питания для людей.

При этом в Сочи придумали продавать снеки и шоколад из сверчков. По словам производителей, новый продукт на редкость богат белками, витаминами и минералами. Местные СМИ напомнили, что саранчу в ресторанах Сочи уже подавали, теперь к ней добавились сверчки.