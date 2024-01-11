Киев, 11 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Законопроект о мобилизации на Украине отозвали с рассмотрения Верховной радой и вернули на доработку. Об этом 11 января сообщил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, ранее в Раде в закрытом режиме состоялось совещание с военным командованием и заседание согласительного совета, по итогам которых было принято такое решение.

«Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаём предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Арахамия.

При этом он отметил, что в Раде понимают запрос командования ВСУ на мобилизацию и готовы пойти навстречу в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внесли 25 декабря.

Среди прочего проект предусматривает снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин.

Позднее главком ВСУ Валерий Залужный с одной стороны опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что конфликт на Украине зашёл в тупик, а ВСУ не могут добиться успеха. Он отмечал, что украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях.

10 января бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что объявленная Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

Бывший морпех армии США Брайан Берлетик 11 января заявил, что Зеленский попытается оправдать повальную мобилизацию на Украине необходимостью проведения операции против Крыма. По словам эксперта, лидер киевского режима попытается использовать эту же идею, чтобы убедить Запад продолжать военную и финансовую поддержку Украины.