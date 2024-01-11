Париж, 11 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. США угодили в ловушку на Украине, так как вовремя не распознали упадок собственной военной промышленности и пытались убедить сами себя в обратном, заявил 11 января историк и антрополог Эммануэль Тодд.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Причём эта ловушка образовалась из-за украинского национализма, иллюзий Вашингтона по поводу возможности исчезновения России и его неспособности увидеть разрушение собственного промышленного потенциала», — заявил он в интервью телеканалу BFMTV.

Тодд заявил, что Запад обрёк Украину на страдания, заставив думать, что обладает средствами для поддержки Киева, но сейчас заявляет о планах производить ракеты Patriot в Германии из-за неспособности их самостоятельного производства, поскольку потерял нужный уровень военной промышленности.

«США проводят курс геополитического террора, эта политика обречена на провал, Запад проиграет», — убеждён историк.

Наряду с этим, по его мнению, США придётся отказаться от «имперских амбиций» и уйти из регионов, в которых они подпитывают конфликты. Тодд назвал опасным такое постоянное стремление Запада разжигать конфликты по всему миру.

Тодд — французский историк, социолог и антрополог, исследующий демографию, экономику развитых обществ и политические системы эпохи постмодерна. Наиболее известна его работа 1976 года «Окончательный крах» про распад Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США находятся на грани катастрофы из-за политики своего лидера Джо Байдена. По словам Макгрегора, Европа смотрит на американского лидера как на «живую метафору» происходящего со страной. Военный по-прежнему считает, что решение Байдена о развязывании конфликта на Украине стало самым необдуманным.

В свою очередь, глава аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер отметил, что Украина может потерять в течение года большие территории и предпримет попытку втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. По его мнению, страну фактически поделят на части после снижения поддержки США и их союзников и нехватки людей в ВСУ.