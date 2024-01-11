Москва, 11 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Церемония прощания с советским и российским актёром, художественным руководителем Государственного академического Малого театра Юрием Соломиным, о кончине которого стало известно 11 января, состоится 15 января 2024 года.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Похороны на Троекуровском кладбище, будет похоронен со своей женой, это было его желание», — сообщила RT директор Малого театра Тамара Михайлова.

Она уточнила, что прощание пройдёт 15 января в 11:00.

Как сообщало 11 января ИА Регнум, руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Накануне его выписали из больницы после инсульта. Тамара Михайлова 9 января сообщила, что Соломина выписали из больницы спустя два месяца после госпитализации. По её словам, Народный артист СССР чувствовал себя хорошо.

Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

В беседе с ИА Регнум внучка актёра Александра Соломина рассказала, как Народный артист СССР ушёл из жизни. По её словам, Соломин умер дома во сне. Как уточнила Александра, 10 января артиста выписали из больницы.

Юрий Соломин с 1988 года и до конца жизни оставался художественным руководителем Малого театра. На его счету свыше 50 ролей в театре. Он снимался в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства» (1969 год), «Обыкновенное чудо» (1978 год), «Летучая мышь» (1978 год), и многих других.

Является народным артистом СССР (1988) и Героем Труда Российской Федерации (2020). Лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых и России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».