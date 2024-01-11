Москва, 11 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Полтора года потребовалось США, чтобы возобновить закупки российской нефти. Причём закупалось «чёрное золото» по ценам, значительно превышающим «потолок» в 60 долларов, установленный Вашингтоном, утверждает 11 января «РИА Новости» со ссылкой таможенные органы Штатов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Данные, которые приводит СМИ, свидетельствуют о том, что импорт нефти стартовал ещё в октябре 2023 года. Тогда США приобрели порядка 37 тысяч баррелей нефти по 74 доллара, заплатив за импорт 2,7 млн долларов. В ноябре была совершена повторная закупка. Сумма составила 750 тысяч долларов, но топливо закупалось уже по цене в 76 долларов, а его объём составил 9,9 тысячи баррелей, говориться в публикации.

Не исключено, что речь идёт не о возобновлении экспорта, а о захвате судна с нефтяной продукцией и бюрократических приписках по оформлению награбленного, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Telegram-канал «ИнфоТЭК» со ссылкой на данного эксперта отмечает, что тремя годами ранее США зафиксировали импорт 2 млн баррелей нефти из Ирана, хотя на тот момент во всю силу действовали запреты на закупку нефти у этой страны.

«Означала ли американская статистика, что Штаты не соблюдают собственные ограничения? Нет. Она означала, что ранее США захватили суда с иранской нефтью, а для бюрократических нужд этот пиратский захват был оформлен как импорт. Если какие-то статистические службы Соединенных Штатов публикуют данные об импорте, это не стоит воспринимать как повод для далеко идущих выводов», — считает Фролов.

Цель установления мирового предела цен на российскую нефть состоит в том, чтобы помешать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке. О том, что не будут возобновлять закупки нефти из России даже после введения потолка цен на указанное сырье, заявляло на своем сайте в начале сентября 2022 года американское министерство финансов.

Как сообщало ИА Регнум, возможность установления предельных цен на российскую нефть лидеры стран «Большой семёрки» (G7) обсудили в ходе саммита в конце июня 2022 года, а в конце 2023-го власти США и их союзники обновили список мер по обеспечению соблюдения так называемого «потолка».

«Вскоре мы начнём требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть», — отмечалось в сообщении ведомства.

Введение потолка цен на российскую нефть будет способствовать снижению доходов Росси и повышению доходов от цен на топливо в США, — заявлял американский президент Джо Байден летом 2022 года в ходе совещания со своими помощниками по вопросам экономики.

Но заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уже в то время подчеркивал, что Москва найдёт способ гарантировать пополнение бюджета.

«Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны, в воспалённом воображении тех, кто её развязал — войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться», — заявлял дипломат в начале июля 2022 года.

О том, что санкции провалились, свидетельствует статистика: к концу 2023 года объём экспорта нефти из России на 7% превысил показатель 2021 года.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, отмечал: экспорт сырой нефти на 7% превысил показатель 2021 года и составляет порядка 250 млн тонн.