Москва, 11 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Министерство финансов запланировало с 15 января направить на продажу иностранной валюты 69,1 млрд рублей. Как заявили в ведомстве 11 января, ежедневный объём операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Минфин впервые с возобновления покупок в августе 2023 года вернулся к продажам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ведомство также ожидает в январе дополнительных доходов на сумму 130,8 млрд рублей от нефтегазового сектора. Отклонение полученных от него декабрьских поступлений от ожидаемых составило минус 199,9 млрд рублей, что министерство объяснило корректировкой закона в части акциза на перерабатываемое нефтяное сырьё.

Центробанк также ранее сообщал, что в первом полугодии 2024 года планирует покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объёма операций. С учётом новых данных финансового ведомства ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля — 15,9 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в пресс-службе Центробанка сообщили о возобновлении с 9 января продаж валюты на внутреннем рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Регулятор запланировал корректировать суммы в зависимости от объёма ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов и объёма трат средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита. Дополнительно Центробанк будет продавать в январе по 800 млн рублей в день.