Оман, 11 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Группа вооружённых людей проникла на судно около оманского порта Сохар. Об этом 11 января сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«UKMTO получил сообщение о проникновении нескольких посторонних лиц на судно около 3:30 <…> (6:30 мск. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что неизвестные были одеты в одежду военного образца и чёрные маски. Власти Омана ведут расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января пираты захватили около побережья Сомали грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии с индийским экипажем. На борту судна было 15 членов экипажа.

Военные США 27 ноября 2023 задержали и допросили пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена. Экипаж и груз на судне в результате атаки пиратов не пострадали. Пятеро вооруженных пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до экипажа, члены которого укрылись в безопасном помещении.