Стокгольм, 11 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Спрос на товары для чрезвычайных ситуаций резко возрос в Швеции после того, как правительство и главнокомандующий Вооружённых сил призвали граждан быть готовыми к войне. Об этом сообщил пресс-секретарь торговой сети Clas Ohlson Андерс Валь газете Expressen.

Peter Zimmermann/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Представитель торговой сети заявил, что продажи аварийных радиостанций возросли за один день на тысячу процентов. Теперь это самый продаваемый товар. Восьмикратно увеличились продажи походных кухонь. Также популярны карманные фонари и канистры для воды.

«Это определенно результат заявлений в СМИ на этой неделе», — прокомментировал Валь.

В другой сети Kjell & Company тоже отметили повышение спроса. За последние дни в десятки раз по сравнению с прошлой неделей выросли продажи динамо-радио («радиоприемник выживальщика»).

Издание напомнило читателям о высказываниях премьер-министра Ульфа Кристерссона, главнокомандующего вооруженными силами Микаэля Бюдена и министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина, призывавших жителей королевства готовиться воевать и укреплять оборону страны.

Все эти призывы прозвучали на прошедшей в начале недели конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».

Как сообщало ИА Регнум, 7 января глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Россия в ближайшем будущем якобы будет представлять «серьёзную угрозу безопасности» Швеции. Министр призвал руководство страны «быть реалистами» и готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы для НАТО. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами альянса.