Бишкек, 11 января, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Киргизии задержали ключевых фигурантов попытки госпереворота. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Владислав Ногай/ТАСС

«Установлены десятки сторонников Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова, которые были допрошены и дали исчерпывающие показания. Задержаны отдельные ключевые фигуранты, в отношении которых получены данные о причастности к преступным планам по свержению власти», — говорится в сообщении.

Ведомство ранее заявляло, что Ташов и Куренов готовились совершить насильственный захват власти, их объявили в розыск. Ведутся оперативные мероприятия.

Имамидин Ташов — директор строительной компании, Тилекмат Ташов — общественный активист, уехавший из Киргизии в США. В отношении обоих возбуждены уголовные дела о насильственном захвате власти и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года сотрудники ГКНБ задержали более 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Они планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения с целью дальнейшего насильственного захвата власти. Среди заговорщиков, по данным ведомства, всего было свыше ста человек.

Политолог Марс Сариев тогда не исключил, что попытка переворота может объясняться намерением Запада подорвать позиции России в регионе.