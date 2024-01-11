Москва, 11 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В России стартовал приём заявок на второй грантовый конкурс 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявочную кампанию Президентский фонд культурных инициатив объявил 11 января. Об этом сообщили в фонде.

РИА Новости/Станислав Красильников

Желающие подать заявки на участие негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные организации (кроме казённых), а также индивидуальные предприниматели могут в срок до 20 февраля. Средства распределят среди авторов ярких творческих проектов.

«Сегодня Президентский фонд культурных инициатив запускает второй грантовый конкурс 2024 года. Это большая возможность для авторов творческих проектов со всей страны дать жизнь своим креативным идеям», ― прокомментировал генеральный директор фонда Роман Карманов.

Проекты, которые могут претендовать на участие в конкурсе, должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

Для подготовки заявки в ПФКИ рекомендуют изучить специально подготовленные материалы, прослушать цикл видеолекций.

На сайте ПФКИ к старту нового конкурса личные кабинеты уже зарегистрировали свыше 137 тыс. творческих команд. По результатам 11 завершённых конкурсов фонд поддержал более 7200 проектов на общую сумму более 25,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, для участия в отборе на первый грантовый конкурс 2024 года от Президентского фонда культурных инициатив направили 7186 заявок. Часть из них поступила и из новых субъектов России. Так, из Донецкой Народной Республики пришло 33 заявки. Лидерами по количеству проектов стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, а также Нижегородская область, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Самарская и Калужская области.

Победителями первого конкурса стали 883 проекта, подготовленные жителями всех регионов России. Общая сумма поддержки составила почти 4 млрд рублей. Средний уровень софинансирования проектов в конкурсе составил 92%.

Наибольшее число проектов, поддержанных экспертами фонда, представили жители Москва, Удмуртии, Петербурга, Белгородской и Челябинской областей.