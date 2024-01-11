Горно-Алтайск, 11 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Курорт Сбера «Манжерок» в 2023 году стал площадкой для 20 спортивных соревнований. Инфраструктура курорта и качество трасс позволяют проводить соревнования на высочайшем уровне.

Пресс-служба ВК «Манжерок Соревнования по горнолыжному спорту на курорте Сбера «Манжерок»

В течение года на курорте прошла серия состязаний по горнолыжному спорту: восемь этапов детского и три этапа взрослого кубков «Манжерокер», три фристайл-контеста, два первенства Республики Алтай. Кроме того, на курорте впервые состоялись международные соревнования на кубок курорта «Манжерок» и второй раз прошел этап Кубка России.

Спортивный год на курорте Сбера «Манжерокер» завершился первенством Республики Алтай по горнолыжному спорту среди юниоров. С 21 по 23 декабря 2023 года более 130 спортсменов из шести регионов страны боролись за звание лучших.

Пресс-служба ВК «Манжерок Соревнования по горнолыжному спорту на курорте Сбера «Манжерок»

Организаторы и участники соревнований отмечали высокий уровень проведения состязаний и соответствие горнолыжных трасс курорта всем международным стандартам. Все трассы курорта сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта и имеют соответствующие сертификаты. Руководство курорта отмечало, что до начала развития курорта Сбером в «Манжероке» действовала лишь старая канатная дорога, а трассы не соответствовали нормам безопасности. На курорте сегодня действуют три канатные дороги, 30 км горнолыжных трасс и современная система оснежения.

В «Манжероке» не забывают и про относительно новые виды спорта. Так, в летнем сезоне 2023 года здесь состоялся этап Кубка Сибири по велодаунхилу — скоростному спуску на горных велосипедах, и соревнования по забегам по природному рельефу в рамках проекта Манжерок Wild Trail.

В текущем году на курорте пройдут всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», международные соревнования по горнолыжному спорту на кубок «Манжерока» и впервые — всероссийские детские соревнования «Надежды России». Помимо этого, на постоянной основе проводятся любительские соревнования для детей.

Пресс-служба ВК «Манжерок Соревнования по горнолыжному спорту на курорте Сбера «Манжерок»

«Манжерок» — один из немногих курортов России, который ввел бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет. В рамках реализации социальной политики курорта в 2023 году было подписано соглашение со спортивной школой по горнолыжному спорту Горно-Алтайска. Благодаря соглашению детская сборная республики уже получила 40 комплектов горнолыжной экипировки. В дальнейшем планируется проведение бесплатных тренировок на курорте «Манжерок», а также спонсирование курортом спортивных сборов и соревнований как в Республике Алтай, так и за ее пределами.