Берлин, 11 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц удивился назначению на пост премьер-министра Франции 34-летнего Габриэля Атталя, сообщили Euractiv местные политики.

Tschaen Eric/Pool/ABACA/ТАСС Премьер-министр Франции Габриэль Атталь

«Выбор относительно неопытного депутата вызвал некоторое удивление в Берлине», — говорится в материале.

Тем не менее в Берлине Атталя считают сторонником французско-немецких отношений.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил журналистам, что Шольц очень удивился, как и многие французские наблюдатели, когда Атталя объявили новым премьер-министром Франции. Однако он добавил, что возраст не является показателем квалификации.

О необходимости опыта заявлял и французский политик Франсуа Байру. Он отметил, что чтобы возглавить правительство, испытывающее такие серьезные трудности, необходим опыт. Во французских СМИ также писали, что Атталь слишком молод, чтобы руководить министрами, которые на несколько лет старше его.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 9 января принял решение назначить министра образования Габриэля Атталя на пост главы правительства. 34-летний политик стал самым молодым премьер-министром в истории страны.

Более чем за десять лет Атталь прошёл путь от рядового сотрудника министерства здравоохранения до второго по значимости должностного лица во Франции. В министерство здравоохранения он пришёл в возрасте 23 лет. В 29 лет занял пост государственного секретаря в министерстве образования. С 2020 по 2022 год Атталь занимал пост пресс-секретаря правительства. Затем стал первым министром-делегатом, отвечающим за государственные счета. В июле 2023 года Атталь занял пост министра национального образования и молодёжи.