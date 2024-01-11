Москва, 11 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Советский и российский актёр и режиссёр, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Об этом 11 января рассказал источник в окружении актёра.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Советский и российский актёр, народный артист СССР Юрий Соломин

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — привёл его слова ТАСС.

Смерть актёра подтвердили в Малом театре.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите и в 1953 году поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре (класс народной артистки СССР Веры Пашенной), в труппу которого его приняли по окончании училища в 1957 году. Среди его ролей в театре — Хлестаков в «Ревизоре» Николая Гоголя, Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Войницкий в «Дяде Ване» Антона Чехова. Всего на счету артиста более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

С 1980 года работал в театре как режиссёр, с 1988 года и до конца жизни являлся художественным руководителем Малого театра. Является народным артистом СССР (1988) и Героем Труда Российской Федерации (2020). Лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых (1971) и России (2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Снимался в кино и известен по ролям в таких картинах, как «Адъютант его превосходительства» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984) и многих других.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января директор театра Тамара Михайлова рассказала, что Соломина выписали из больницы через два месяца после госпитализации. По её словам, у актёра было хорошее самочувствие.

О госпитализации 88-летнего худрука Малого театра стало известно днём 6 ноября. По информации СМИ, актёр упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи приняли решение немедленно его госпитализировать.

Позднее в этот же день директор Малого театра подтвердила информацию о госпитализации Соломина. Она уточнила, актёр потерял сознание, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. Внучка Соломина Александра 7 ноября рассказала, что медики подтвердили у него микроинсульт.