Братислава, 11 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Информация о том, что Словакия хочет провести товарищеские матчи со сборной России накануне чемпионата мира 2024 года, не соответствует действительности. Об этом заявили в Федерации хоккея Словакии.

Петр Ковалев/ТАСС

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России», ― говорится в сообщении на сайте федерации.

Там добавили, что это вымышленная информация, которая их шокировала. Также в федерации заявили, что не знают происхождения этой информации.

«Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости ещё больше раскалывают поляризованное общество», ― добавили в организации.

Ранее о планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 сообщил «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

В 2025 году турнир примут Швеция и Дания, в 2026-м — Швейцария.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдёт в Германии. Выборы страны — хозяйки мирового первенства прошли на ежегодном конгрессе IIHF в финском Тампере. За право провести ЧМ-2027 боролись Германия и Казахстан.

Заявка Германии получила 75% голосов, Казахстана — 25%. Ранее одним из претендентов была Норвегия, но в январе она отозвала свою заявку. Таким образом, турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая 2027 года.