Москва, 11 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. США хватаются за малейшую возможность, пытаясь раскачать ситуацию в России перед выборами президента. Об этом 11 января заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, чьи слова привело пресс-бюро СВР.

Александр Сухов/РИА Новости

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране», — заявил Нарышкин.

Он добавил, что, согласно поступающей в службу информации, в Вашингтоне стараются придумать всё более изощрённые способы незаконного вмешательства в демократические процедуры по мере того, как в России приближаются выборы президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 января Нарышкин рассказал, что США хотят активизировать работу с российскими выпускниками американских программ обмена, чтобы осуществлять вмешательство в выборы президента России. Он уточнил, что в Вашингтоне считают, что российские стипендиаты программ США могут стать стержнем пятой колонны.

В Министерстве иностранных дел России 10 января заявили, что подготовка к президентским выборам за рубежом уже столкнулась с существенными препятствиями. В ведомстве уточнили, что особенно сложная ситуация в этом вопросе сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Польше.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта.