Лондон, 11 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Британские правоохранители признали суицидом смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина, скончавшегося в июле 2022 года в особняке в Южной Англии. Об этом 11 января сообщило издание The Independent.

Александр Поляков/РИА Новости Первый вице-президент НК «ЮКОС» Михаил Трушин

По версии следствия, на теле Трушина обнаружили соответствующие следы, также он оставил предсмертную записку, которую отправил близким ночью перед тем, как нашли его тело. Он рассказал, что стал жертвой обмана и оказался банкротом.

В Великобритании Трушин обосновался в 2004 году, через год российский суд заочно приговорил его к 11 годам строгого режима и штрафу в миллион рублей за организацию хищения и отмывания денег компании ЮКОС. Перед этим по обвинению в хищениях и неуплате налогов арестовали главу предприятия Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В 2013 году его помиловали.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января 2024 года его вновь объявили в розыск, на этот раз по делу о фейках о российской армии. Ранее МВД разыскивало Ходорковского по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, но к настоящему моменту карточку розыска изъяли из базы данных. При этом экс-глава ЮКОСа, находящийся за рубежом, продолжает получать доход от российской недвижимости. В частности, от загородного кооператива «Яблоневый сад» в Барвихе, последнего его имущества и других бывших топ-менеджеров компании.