Хабаровск, 11 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время общения с бизнесменами в Хабаровске в шутку отметил, что губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место, следующий после Господа.

РИА Новости/Александр Рюмин Президент России Владимир Путин

Во время встречи акционер птицефабрики «Комсомольская» рассказала о произошедшей больше года назад вспышке птичьего гриппа, из-за пришлось уничтожить свыше полумиллиона куриц. Женщина добавила, что с Божье помощью и с верой в губернатора удалось нормализовать ситуацию и даже помочь партнёрам из Сахалина.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание. Вы следующий за Господом в иерархии», — пошутил в этой связи президент.

Путин прибыл в Хабаровск 10 января после рабочей поездки на Чукотку. Глава государства встретился с предприниматели. Он также проведёт совещание по вопросу развития городов Дальнего Востока.

В ноябре 2023 года на совещании с членами правительства по экономическим вопросам российский лидер пошутил, что вероятные будущие пакеты антироссийских санкций со стороны ЕС снизят шансы ввоза постельных клопов в Россию из крупных европейских городов. Тогда во Франции решили закрыть несколько школ из-за нашествия клопов.

Позднее, 7 декабря, на встрече с президентом Ирана Путин в шутку отметил, что во время поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря хотел заехать и в Тегеран, но переговоры двух лидеров уже запланировали в Москве.