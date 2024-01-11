Хабаровск, 11 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил первую анимационную студию на Дальнем Востоке «Мечталет».

Александр Рюмин/ТАСС Владимир Путин во время посещения анимационной студии «Мечталет»

«Мечталёт» открыли в 2018 году. Самой известной работой студии является мультсериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине», который вышел на стриминговых сервисах и телеканалах холдинга ВГТРК, а также в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде.

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Она стала первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Своей целью «Мечталёт» назвала создание конкурентоспособного контента для международного рынка.

Сейчас студия работает над вторым сезоном «Спины к спине», полнометражным фильмом «Невельской» и сериальным проектом для подростковой аудитории.

Один из руководителей студии Виталий Тен рассказал, что сейчас они заинтересовались исследователем Дальнего Востока и основателем Николаевска-на-Амуре Геннадием Невельским после выставки в Хабаровске.

«Мы поняли, что это наш герой, качества и ценности которого мы хотели бы передать нашей молодежи. Невельской прошел тяжелый путь, он много жертвовал своей командой и даже потерял свою дочь в экспедиции. Он поставил себе большую цель и шел к ней до конца», — уточнил Тен.

По его словам, процесс создания анимации очень долгий и трудозатратный, но они надеются, что зрители смогут увидеть работу в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск вечером 10 января. В городе у главы государства запланировано совещание по развитию дальневосточных городов.

Ранее в этот день глава государства пообщался с жителями Чукотки в Анадыре и ответил на множество разнообразных вопросов. Среди прочего российский лидер предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, предназначенные для погашения ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.