Пермь, 11 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с норвежским флагом после критики со стороны бойцов СВО. Чиновник извинился за одежду с символикой недружественной России страны, спонсора Украины.

ТАСС/ Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Wire

Головной убор он приобрёл давно, поэтому не обращал внимания, что на нём изображено, но после критичных высказываний военных исключил шапку из своего гардероба.

«Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности», — процитировали «РИА Новости» заявление пермской мэрии.

Видео с критикой шапки появилось в сети 10 января. На кадрах несколько человек в балаклавах, представившихся участниками специальной военной операции, напомнили, что Норвегия выделила 1 млрд крон (более $90 млн) на вооружение Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году норвежский министр обороны Бьорн Аррильд Грам заявил, что страна готова подключиться к обучению украинских военных. Говоря об этом, он отметил, что Норвегия может направить для этого 120 своих инструкторов, которые обучат украинцев ведению боя. Позднее, в апреле 2023 года, Норвегия ввела против России новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом антироссийских санкций Европейского союза. Он включил меры по ограничению возможностей обхода предыдущих санкций российской стороной.