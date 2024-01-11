Москва, 11 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Жительница Уфы приехала в Москву на новогодние праздники, чтобы посмотреть балет «Щелкунчик». Уже перед рамками металлодетектора в Московском международном Доме музыки (ММДМ) женщина вспомнила, что в её сумочке лежит пистолет. Чтобы оружие не изъяла охрана, женщина спрятала его в батарее перед рамками. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Global Look Press/Hans-Martin Issler via www. imago/www. imago-images.de

5 января в полицию обратился один из сотрудников Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Мужчина сообщил, что во время обхода перед началом балета «Щелкунчик» в исполнении театра «Корона русского балета» заметил возле рамок у входа в театральный зал странный предмет, похожий на пистолет. На место происшествия направили наряд полиции.

«Был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пневматическим пистолетом. Данный предмет был изъят. Спустя пару часов в полицию обратилась 36-летняя уроженка Башкортостана, которой принадлежит пистолет. Женщина рассказала правоохранителям, что испугалась проносить через металлодетектор пистолет, чтобы не спровоцировать панику, когда охрана будет его изымать», — рассказал собеседник агентства.

Пистолет вернули владелице. Оказалось, что пистолет пневматический и не является огнестрельным оружием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве курьер случайно «заминировал» Центр международной торговли в Москве. Его попросили оставить посылку с гипсовой статуэткой под автомобилем, припаркованным рядом с входом.