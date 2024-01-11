Вашингтон, 11 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин чувствует близость победы в конфликте на Украине. Такое мнение в материале для газеты The Washington Post высказал обозреватель Ли Хокстейдер.

Иван Шилов ИА Регнум

Он призвал не обращать внимания на радостные разговоры в США и Европе о стратегическом поражении Москвы.

«Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», ― заявил автор статьи.

Обозреватель уверен, что Запад устал помогать Киеву. Об этом, по его словам, говорит и тот факт, что республиканцы в Конгрессе США выступили против выделения Украине помощи на миллиарды долларов. Кроме того, указал автор, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на бюджетную помощь Евросоюза Украине.

Всё это не позволяет подготовить украинские войска к контрнаступлению, в результате украинские военные были вынуждены занять оборонительную позицию, добавил Хокстейдер.

В свою очередь, российский лидер переоборудовал экономику страны, будучи уверенным, что терпение Запада на исходе, отметил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена вопреки реально складывающейся ситуации отказывается верить в победу России в конфликте на Украине. Он уверен, что Украина не выиграет, сколько бы денег США в неё ни влили, однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт.

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис считает, что украинская армия в 2024 году не сможет изменить ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу. По его словам, они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было всё, что Запад мог дать. В итоге, добавил Дэвис, несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря.

Бывший глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро заявил, что армия России существенно укрепилась, в то время как ВСУ стали значительно слабее, потеряв технические и человеческие ресурсы. Это даёт основания утверждать, что в этом году Россия может одержать победу в конфликте с Украиной, резюмировал он.