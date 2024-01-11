Геническ, Херсонская область, 11 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Попавший в плен к российским военными наёмник из Польши больше не хочет связываться с украинской армией и считает ошибкой приезд на Украину. Об этом 11 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ», — написал он.

Сальдо уточнил, что наёмник примкнул к украинским войскам из-за желания получить деньги, однако реальная ситуация в зоне боевых действий оказалась намного хуже его ожиданий.

«Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать», — отметил глава региона.

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По его словам, польский гражданин полностью пересмотрел свои взгляды на ситуацию на Украине и смог увидеть настоящее лицо её «защитников».

«Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне, «пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу». По отношению ко всем наёмникам эти слова вполне уместны», — добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года Сальдо рассказал, что воюющие за ВСУ иностранные наёмники как правило толкают вперёд мобилизованных украинских бойцов. Он добавил, что, когда мобилизованные хотят сдаться в плен, наёмники просто их расстреливают.

Тогда же глава Херсонской области рассказал, почему в украинской армии становится всё меньше наёмников. Сальдо пояснил, что это происходит из-за понимания, что с российскими военными нельзя воевать без идеи даже за большие деньги.