Хабаровск, 11 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил 11 декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным, какие меры поддержки оказывают в регионе семьям, сообщили в пресс-службе Кремля.

Виталий Аньков/РИА Новости

На встрече с президентом в Хабаровске Дегтярёв заявил, что руководство региона работает и что успехов в крае удалось достичь благодаря решениям главы государства.

Губернатор заявил, что в Хабаровском крае за три года количество многодетных семей выросло на четыре тысячи и достигло 23 тысяч.

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«В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три подхода было. Это и краевой материнский капитал, и пособия по рождению, и подарок новорожденному уже третий год у нас введён, такая большая коробка со всем необходимым», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе поездки на Чукотку отметил, что иметь много детей стало модно в России. Он подчеркнул, что государство поддерживает многодетные семьи. Для многодетных семей в дальневосточных регионах он предложил ввести новые льготы.

Президент также предложил ввести дополнительные выплаты для погашения ипотеки в тех дальневосточных регионах, где сейчас наблюдается низкая рождаемость.

Согласно указу Путина, опубликованному 22 ноября 2023 года, в стране 2024 год объявлен Годом семьи.