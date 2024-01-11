Тюмень, 11 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Производящее снегоболотоход «Хищник» предприятие учтёт предложения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по технической доработке машины, которые он высказал после поездки на ней по Чукотке. Об этом 11 января заявил директор компании Максим Мезенин.

ООО «МЕГ ВЕСТ»

«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Мезенин пояснил, что в России существует порядка 160 производителей вездеходов, из-за чего на рынке очень жёсткая конкуренция, однако его предприятие старается не отставать от других.

«Свою технику совершенствуем, дорабатываем, у нас есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других. Конечно, если возникают замечания — стараемся оперативно устранять», — отметил директор, добавив, что слова Пескова про лавры его особенно задели.

По словам Мезенина, «Хищник» оснастили в основном отечественными агрегатами, однако у него импортный двигатель, так как подходящих для этого вида вездеходов моторов на отечественном и белорусском рынках пока нет.

Он добавил, что при создании вездеходов предприятие старается использовать лучшие из доступных узлов и агрегатов, которые может получить от российских производителей.

«Сами делаем кузов, раму, дорабатываем и модернизируем некоторые узлы и агрегаты, совершенствуем их, улучшая их технические характеристики. Что касается коробки, она отечественного производства, к сожалению, в ней мы ничего поправить-улучшить не можем», — рассказал директор.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Песков признался, что остался не очень доволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник», и призвал доработать машину. По его словам, руль и коробка передач вездехода работают плохо, а импортный двигатель — очень хорошо. Пресс-секретарь добавил, что для развития необходима качественная конкуренция.

Ранее в этот же день информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что президент России Владимир Путин выбрал для поездок по Анадырю снегоболотоход «Хищник». Отмечалась, что вездеход производят на двух площадках в Тобольском районе.