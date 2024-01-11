Москва, 11 января, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47 600 рублей», — сообщил сервис.

Так, по данным опроса, мужчины считают достойной сумму в 48 700 рублей, а женщины — 46 700 рублей. При этом опрос показал, чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше размер желаемой пенсии.

Самые большие пенсионные притязания у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. Далее идёт Тюмень (48 900 рублей), Владивосток (48 600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48 300 рублей). Пенсионные ожидания с апреля выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).

Опрос проводился 13–31 декабря 2023 года. В нём приняли участие 1600 респондентов, экономически активные жители всех округов России старше 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии, который будет в стране в 2024 году, достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета также планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Пенсионный возраст в 2024 году в России в рамках переходного периода наступит в 58 лет для женщин и в 63 года для мужчин.

Согласно опросу, проведённому «СберНПФ», размер желаемой пенсии для поддержания качественного уровня жизни в России вырос на 10 тыс. и составил 59,2 тыс. рублей.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России с 1 января на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%. Индексация коснётся свыше 27 млн получателей пенсии по старости, их выплаты в среднем увеличатся на 1,6 тыс. рублей в месяц. Неработающие пенсионеры в среднем будут получать ежемесячно по 23,4 тыс. рублей.