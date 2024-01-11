Киев, 11 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Киеве уверены в том, что без военной помощи от Соединённых Штатов Америки Украина проиграет в конфликте с Россией. Такое мнение высказал в эфире CBS News корреспондент этой телекомпании Крис Ливси.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Киев в ужасе», — отметил журналист, комментируя заявления ведущей по поводу перспектив дальнейшего финансирования Украины со стороны США.

По словам Ливси, в Киеве боятся, что без дополнительной американской помощи Украина не сможет выстоять «в следующей схватке».

Корреспондент отметил, что он пообщался с одним из депутатов Верховной рады.

«Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», — рассказал Ливси.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель издания The Washington Post Макс Бут 10 января заявил, что неспособность США согласовать финансовую помощь Киеву обернётся для него катастрофическими последствиями. По его словам, поражение Украины в конфликте с Россией будет концом глобального лидерства для США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8 января снова заявил, что у Киева нет запасного плана в случае прекращения финансирования от Запада. По его мнению, украинской стороне необходимо направить всю энергию на получение денег в том числе от Брюсселя.

Президент России Владимир Путин заявил 1 января, что экономика Украины полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат её руководители.