Санкт-Петербург, 11 января, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Агент российского футболиста Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори прокомментировал переход полузащитника из «Краснодара» в «Зенит». В интервью изданию «Чемпионат» он рассказал, что при переходе в стан «быков» представители клуба дали ему обещание, что игрока будут использовать либо на позиции «восьмёрки», либо на позиции «десятки». Но в итоге их не сдержали. На этих двух позициях футболист не провёл ни минуты. Поэтому переход в «Зенит» сложился из многих факторов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Ильзат Ахметов

«Никакого неуважения к «Краснодару» мы не проявляли. Я сам прекрасно отношусь к этому клубу, очень его уважаю. Там работают люди, которые мне небезразличны. Кстати, сюда Ахметов попал только благодаря моим взаимоотношениям с руководством команды, потому что тогда у нас были и другие предложения», — заявил агент.

По словам представителя игрока, руководство «Краснодара» должно понять выбор Ахметова. Он не ушёл абы куда, а пошёл реализовывать себя. Ильзату нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде, как «Зенит», уверен Гегечкори.

«Ильзат ушёл из клуба, располагающегося на первом месте, в команду со второго места. Но если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли нам уйти почти в любой другой российский клуб. Если бы «быки» очень хотели оставить его, то они бы это сделали. Однако оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям», — уточнил представитель игрока.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января о переходе полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Ильзата Ахметова в Зенит объявила пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне РПЛ Ильзат Ахметов провёл 15 матчей, в которых отметился двумя голами. Контракт 26-летнего россиянина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.