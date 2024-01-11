Пенза, 11 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьми человек в результате столкновения микроавтобуса с большегрузным автомобилем на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом 11 января сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.

СУ СКР по Пензенской области

«В Нижнеломовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьми человек в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

11 января произошла авария с участием фуры и микроавтобуса, в котором в результате столкновения погибли восемь человек, включая водителя. Ещё один пассажир пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 января пензенское областное управление ГИБДД сообщило, что семь человек погибли и двое пострадали при столкновении грузовика и минивэна. По информации правоохранителей, авария произошла около 03:00 мск на 504-м километре федеральной автотрассы М-5 «Урал».

Позднее в этот же день экстренные службы сообщили, что количество погибших в ДТП на трассе М-5 в Пензенской области выросло до восьми человек. По предварительным данным, двигавшийся в сторону Москвы водитель минивэна с пассажирами допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.