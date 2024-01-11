Москва, 11 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. США намерены активизировать работу с российскими выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России, сообщило 11 января пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

ТАСС/Sebastian Gollnow/dpa

«В США считают, что российские стипендиаты американских программ при должной обработке смогут стать стержнем пятой колонной», — заявил директор службы Сергей Нарышкин.

Он добавил, что число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, включая Access, Advance, FLEX, Fulbright, Summer Work and Travel, Global UGRAD, достигло более 80 тысяч человек.

При этом, в планах у США перейти к активному втягиванию россиян, бывших стипендиатов, в политическую борьбу с властью. Так, в преддверии президентских выборов в России в Вашингтоне хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране, подчеркнул Нарышкин.

Кроме того, в США надеются на подключение российских выпускников американских программ обмена к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию, добавил глава СВР.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах 2024 года.

В МИД России 10 января заявили, что подготовка к президентским выборам за рубежом уже столкнулась с существенными препятствиями. Особенно сложной в министерстве назвали ситуацию в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Польше. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума из-за массовых высылок российских дипломатов.

В мае 2023 года сообщалось, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало Telegram-канал и пытается вербовать россиян с помощью публикации пропагандистских видеороликов на русском языке.