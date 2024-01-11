Хабаровск, 11 января, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Морозы на Чукотке не сильно отличаются от нынешних холодов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил 11 января президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Вчера на Чукотке был. Мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 10 января во время рабочей поездки на Чукотку рассказал, что хотел побывать и в Якутии, но погода не позволила сделать это, аэродромы закрыты для посадки.

В Хабаровск президент прибыл вечером того же дня, а сегодня провёл встречу с предпринимателями. Он отметил, что Хабаровск встретил его солнечной погодой.

В Москве и Подмосковье в начале января наблюдались сильные морозы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщзил, что ночь на 4 января в российской столице была самой холодной с начала зимы (— 27,1 °С). Таких морозов в Москве не было с 1942 года.

По данным «Фобос», в ночь на 14 января в Москве произойдёт резкое похолодание — до –22…-25 градусов, это ниже климатической нормы на 12–13 градусов.