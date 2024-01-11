Москва, 11 января, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Все действия Центробанка направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске.

«Лучше будет», — заявил глава государства.

Президент выразил уверенность, что Россия выйдет на целевые показатели.

Глава государства также заявил, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер и по мере разрешения вопросов инфляции будет снижаться. Он добавил, что об этого говорят и глава Центробанка, и эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике следует, что годовая инфляция в России постепенно начнёт снижаться весной 2024 года. В ЦБ подчеркнули, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи отметки в 4%.

Позднее, 8 декабря, министр финансов Антон Силуанов заявил, что, согласно прогнозу, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

Путин 1 января назвал контролируемой инфляцию в России. Он отметил, что инфляция поднялась незначительно.