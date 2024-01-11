Хабаровск, 11 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Льготы в рамках госпрограммы по развитию внутреннего туризма должны распространяться также и на объекты общепита. Правительство проработает этот вопрос, заявил 11 января президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами в Хабаровске.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент отметил, что программа развития внутреннего туризма приносит свои результаты. Она предусматривает поддержку строительства гостиниц, особенно 3-4 звезды.

«Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года, включающей развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.

Программа разработана для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой. Она должна помочь сделать доступным для людей поездок по России в условиях комфортной и безопасной туристической среды.