Москва, 11 января, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в стране тем, что люди их стали больше покупать, а власти вовремя не сориентировались.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вовремя просто не сориентировались. Объем производство у нас не уменьшился, потребление увеличилось», — заявил президент.

Глава государства добавил, что вовремя открыть импорт не подумали, поэтому цены на яйцо и выросли.

Путин прибыл в Хабаровск 10 января после рабочей поездки на Чукотку. Он проведёт совещание по вопросу развития городов Дальнего Востока, а также встретиться с губернатором Михаилом Дегтярёвым.

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