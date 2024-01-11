Хабаровск, 11 января, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде — она всё-таки носит временный характер», — сказал он.

Глава государства напомнил, что об этого говорят и глава Центробанка, и эксперты, и добавил, что по мере связанных с подавлением инфляции вопросов эта позиция будет изменяться.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Регулятор объяснил своё решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением. При этом его руководство убеждено, что для возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи 4%, нужен продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 24 декабря заявила, что регулятору стоило начать повышать ключевую ставку ещё весной 2023 года. Она добавила, что денежно-кредитная политика ЦБ была мягкой.