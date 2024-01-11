Хабаровск, 11 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске 11 января пообещал обсудить с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым вопросы логистики экспорта стройматериалов из России в Китай.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Во время беседы главе государства задали вопрос о дорогой логистике при экспорте стройматериалов в КНР.

«Что касается логистики, то, безусловно, это точно надо делать, зачем везти куда-то там в Приморский край или в Благовещенск, ну, конечно, надо сделать. Мы с губернатором пообсуждаем сейчас на отдельной встрече», — сказал в ответ Путин.

Президент не стал вдаваться в подробности, однако подчеркнул, что этот вопрос необходимо решать.

Глава государства заметил, что если из-за услуг логистики возникает наценка на продукцию из России, то в этом случае логистическую цепочку необходимо делать более простой.

«Надо поговорить по поводу того, чтобы вообще территория, которую можно было бы использовать для расширения этих логистических пунктов, пунктов пропуска… Реестр нужно сделать и соответствующим образом развивать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 января стало известно, что Путин проведёт в Хабаровском крае совещание по вопросу развития городов Дальнего Востока и встретится с губернатором региона Дегтярёвым. Глава государства также посетит мультипликационную студию, где обсудит вопрос о создании креативных кластеров в регионах.

Вечером 10 января Путин прилетел в Хабаровск. У главы государства запланировано проведение в городе совещания по развитию дальневосточных городов.