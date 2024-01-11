Хабаровск, 11 января, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин похвалил погоду в Хабаровске 11 января на встрече с представителями бизнеса.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа

«Красиво у вас, светло, солнышко светит, погода замечательная», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент прибыл в Хабаровск 10 января после рабочей поездки на Чукотку. Планируется совещание по вопросу развития городов Дальнего Востока. Также запланирована встреча президента с губернатором Михаилом Дегтярёвым.

На встрече с предпринимателями президент отметил, что страну душат и давят со всех сторон, но Россия объёму экономики в целом находится на первом месте в Европе, обогнав Германию.