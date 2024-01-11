Хабаровск, 11 января, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Рост российской экономики по итогам 2023 года может составить более 3,5%. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава государства допустил, что рост экономики России по итогам 2024 года может составить выше 4%, и рассказал, что председатель правительства Михаил Мишустин сказал ему перед рабочей поездкой, что падение экономики в 2022 году составляет не 2,1%, а 1,2%.

«Поэтому, может быть, и будет побольше [3,5%] рост ВВП [по итогам 2023 года]», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. Путин отметил, что Украина рассчитывала разрушить российскую экономику, однако фактически оказалась разрушена и существует только на подачки.

В октябре 2023 года глава государства заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он уточнил, что российская экономика может вырасти по итогам года на 3% и это станет хорошим результатом.