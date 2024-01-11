Хабаровск, 11 января, 2024, 08:45 — ИА Регнум. По итогам 2024 года рост валового внутреннего продукта России может составить более 4%. С таким мнением 11 января согласился президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа

«Больше четырёх [процентов]? Ну, может быть», — заявил глава государства в ответ на слова председателя «Деловой России» Алексея Репика.

Путин рассказал, что перед рабочей поездкой председатель правительства Михаил Мишустин доложил ему, что падение российской экономики в 2022 году составило не 2,1%, как считали до этого, а только 1,2%.

«Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП [за 2023 год]», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января в ходе рабочей поездки на Чукотку президент рассказал, что министр финансов Антон Силуанов доложил ему об итогах года. Он добавил, что, по словам главы Минфина России, бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно и активно развивается.

Путин 1 января заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывала разрушить российскую экономику, однако оказалась не в состоянии это сделать.