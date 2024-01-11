Хабаровск, 11 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт в Хабаровском крае совещание по вопросу развития городов Дальнего Востока и встретится с губернатором региона Михаилом Дегтярёвым, а также побеседует с местными предпринимателями и посетит мультипликационную студию. Об этом 10 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в программе главы государства в Хабаровске «будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов».

Представитель Кремля уточнил, что также Путин собирается поговорить с местными предпринимателями и посетит мультипликационную студию, в которой также намечена беседа, в ходе которой будет проведено обсуждение вопроса о создании креативных кластеров в регионах. Помимо этого, президент отдельно пообщается с главой Хабаровского края.

Ранее Путину в Тихоокеанском государственном университете представили презентации мастер-планов городов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 января Путин прилетел в Хабаровск. Глава государства собирается провести в городе совещание по развитию дальневосточных городов.

Президент в сентябре заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что роль Дальнего Востока для будущего России и её позиции в многополярном мире исключительно велика. Он уточнил, что в этом регионе расположены важные стратегические предприятия, железные дороги, морские порты, полезные ископаемые и драгоценные металлы.