Вашингтон, 11 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Армия США находится в недружественных странах, названия которых многие американцы никогда не слышали. Об этом заявил 10 января экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Айове, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы находимся в странах, которые даже не желают нам добра, и в странах, названия которых многие из вас даже не слышали», — сказал политик и указал, что он, пребывая на посту главы Белого дома, «не начал ни одной войны».

Также Трамп коснулся темы палестино-израильского конфликта и отметил, что его обострение 7 октября 2023 года стало возможным из-за «слабого президента» США Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп раскритиковал Байдена, не умеющего, по мнению экс-главы Белого дома, связать и двух предложений, но управляющего страной с ядерным вооружением. При этом экс-президент США назвал умными людьми президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Трамп является самым вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Предполагается, что именно он станет основным соперником действующего главы Белого дома Байдена, который намерен стать основным кандидатом от Демократической партии.