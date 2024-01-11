Киев, 11 января, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Российские саперы действуют крайне умело и установленные ими мины приводят к большим потерям в рядах ВСУ, заявил украинский военный по имени Анатолий в интервью Agence France-Presse.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Он рассказал, что бойцы Вооружённых сил России используют для изготовления ловушек различные предметы. Однажды, по словам Анатолия, российские саперы заминировали упаковку с банками со сладкой газировкой.

Военнослужащий отметил, что это стоило жизни нескольким представителям ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря военный эксперт Андрей Марочко написал о том, что украинские сапёры подорвались на своей мине, установленной на купянском направлении в зоне спецоперации. Это произошло юго-западнее села Синьковка в Харьковской области.

Устройство взорвалось в ходе провидения работ по установке минных заграждений. В результате детонации снаряда один военный ВСУ погиб на месте, а ещё двое получили ранения. Марочко добавил, что случившееся указывает на низкий уровень квалификации боевиков ВСУ.

9 января появилась информация о том, что вблизи позиций украинских войск на запорожском направлении российские сапёры заминировали территорию, использовав противотанковые мины ТМ-62. Бойцы Вооружённых сил России отметили, что эти устройства станут очень неприятным сюрпризом для ВСУ.