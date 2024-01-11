Вашингтон, 11 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Военные Соединённых Штатов находятся в таких странах, о которых многие из американцев никогда даже не слышали. Об этом 10 января заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова, которое транслировал телеканал Fox News.

«Мы находимся в странах, которые даже не желают нам добра, и в странах, названия которых многие из вас даже не слышали», — сказал он.

Трамп отметил, что во время нахождения на посту президента США не начал «ни одной войны». Он также назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «слабым президентом», из-за которого произошли события 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, сравнив его с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, американские СМИ ненавидят, когда он называет российского и китайского лидеров умными людьми, хотя это так и есть на самом деле.

Экс-президент США 7 января обвинил Байдена в том, что тот способен устроить третью мировую войну и уничтожить Америку ещё до президентских выборов. Трамп добавил, что нынешняя американская администрация ни с кем не ведёт себя правильно, из-за чего весь мир может оказаться в состоянии войны.