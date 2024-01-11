Орехов, Запорожская область, 11 января, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом заняли позиции Вооружённых сил Украины в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе ведения активных боевых действий у Вербового на Ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили задачу по овладению позициями украинских формирований», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что при воздушной разведке позиций ВСУ российские военнослужащие вскрыли огневые средства и пункты управления, после чего заданные цели были подавлены огнём артиллерии и ударами авиации. Сблизившись с позициями ВСУ на боевых машинах десанта БМД-4М, военнослужащие заняли опорные пункты противника, откуда выбили оставшиеся силы украинских подразделений.

Как передавало ИА Регнум, 10 января официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении до 40 человек личного состава. Также российские военные отразили атаку противника в районе Работино и нанесли удары по позициям ВСУ под Новопокровкой.