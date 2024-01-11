Голубев: над Ростовской областью сбиты два дрона — 687-й день СВО
Губернатор Голубев: над Ростовской областью сбиты два дрона — 687-й день СВО
Наступивший 687-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой украинских беспилотников на Ростовскую область. Два дрона самолётного типа были сбиты в ночь на 11 января силами ПВО над территорией Каменского района, проинформировал в своём Telegram-канале глава региона Василий Голубев. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.
По его словам, в результате падения обломков пострадавших нет. «Последствия на земле уточняются», — подчеркнул глава Ростовской области.
Тем временем беспилотники помогают расчётам гаубиц Д-30 ВС РФ разносить в щепки позиции противника на купянском направлении. По данным Минобороны, огонь ведется с закрытых огневых позиций на дальности до 15 километров.
Российские беспилотные летательные аппараты своими непрекращающимися ударами заставляют военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) подолгу выжидать в укрытиях, пожаловался в комментарии газете «Украинская правда» командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Он признал также, что российские войска имеют мощную армию беспилотников, о чём Киеву остаётся мечтать.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.