Киев, 11 января, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит превращение в конвейер по утилизации украинских граждан, если не будут проведены радикальные преобразования. Такое заявление сделала 10 января замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в соцсетях.

sluga-narodu.com Марьяна Безуглая

«Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта», — написала Безуглая.

Депутат Рады указала, что коррупция в ВСУ может достичь гигантских масштабов, а оборонно-промышленному комплексу не удастся стать экономическим двигателем страны. Безуглая добавила, что в сложившейся ситуации равнодушие и инертность со стороны комитета нацбезопасности попросту преступна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Рады Безуглая сделала ряд резких заявлений в адрес руководителей ВСУ, включая главкома украинской армии Валерия Залужного. По её мнению, руководители ВСУ должны понести наказание и уйти в отставку, так как у них нет никакого плана ведения боевых действий на 2024 год.

Кроме того, Безуглая сообщала, что военнослужащие ВСУ погибают или получают ранения каждые пять минут. Эти заявления вызвали резкое недовольство руководителей ВСУ. В январе комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Безуглой с поста заместителя главы комитета.