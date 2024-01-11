Кито, 11 января, 2024, 04:55 — ИА Регнум. В ходе рейдов 329 предположительных преступников задержаны, ещё пятеро ликвидированы силовиками в Эквадоре с начала беспорядков в стране. Об этом 11 января сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо в ходе пресс-конференции. Трансляция велась телеканалом Ecuavisa.

Иван Шилов ИА Регнум Эквадор Полиция

«Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек. Мы ликвидировали пятерых террористов», — уточнил Вела.

Глава командования отметил, что силовики трижды вступали в противостояние с тремя вооруженными бандитскими группировками. В результате столкновений удалось захватить и вернуть в тюрьмы 28 беглых заключенных.

Кроме того, Вела Эрасо добавил, что в тюрьмах, где происходили бунты, нет ни одного убитого заложника. На настоящий момент, по официальным данным, преступные группировки удерживают в заложниках на территории тюрем как минимум 139 человек.

Беспорядки в Эквадоре начались 7 января после побега из тюрьмы главаря крупнейшей в стране бандитской группировки. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, но этот шаг вызвал волну беспорядков и столкновений в городах страны, а также бунты в местах лишения свободы. Из тюрем удалось бежать большому количеству заключённых, в том числе ещё одному лидеру крупной банды.

Преступники начали жечь автомобили и автобусы, захватывать заложников, в Гуаякиле зафиксированы подрывы самодельных бомб. В ответ Нобоа ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на фоне обострения кризиса в сфере безопасности в центр столицы Эквадора военные стянули бронетехнику. Президент страны Нобоа распорядился усилить охрану высокопоставленных чиновников и их семей.