В Эквадоре силовики задержали более 300 членов банд и спасли пленных
Кито, 11 января, 2024, 04:55 — ИА Регнум. В ходе рейдов 329 предположительных преступников задержаны, ещё пятеро ликвидированы силовиками в Эквадоре с начала беспорядков в стране. Об этом 11 января сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо в ходе пресс-конференции. Трансляция велась телеканалом Ecuavisa.
«Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек. Мы ликвидировали пятерых террористов», — уточнил Вела.
Глава командования отметил, что силовики трижды вступали в противостояние с тремя вооруженными бандитскими группировками. В результате столкновений удалось захватить и вернуть в тюрьмы 28 беглых заключенных.
Кроме того, Вела Эрасо добавил, что в тюрьмах, где происходили бунты, нет ни одного убитого заложника. На настоящий момент, по официальным данным, преступные группировки удерживают в заложниках на территории тюрем как минимум 139 человек.
Беспорядки в Эквадоре начались 7 января после побега из тюрьмы главаря крупнейшей в стране бандитской группировки. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, но этот шаг вызвал волну беспорядков и столкновений в городах страны, а также бунты в местах лишения свободы. Из тюрем удалось бежать большому количеству заключённых, в том числе ещё одному лидеру крупной банды.
Преступники начали жечь автомобили и автобусы, захватывать заложников, в Гуаякиле зафиксированы подрывы самодельных бомб. В ответ Нобоа ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта.
Ранее ИА Регнум сообщало, что на фоне обострения кризиса в сфере безопасности в центр столицы Эквадора военные стянули бронетехнику. Президент страны Нобоа распорядился усилить охрану высокопоставленных чиновников и их семей.