Киев, 11 января, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) своими непрекращающимися ударами заставляют военных ВСУ подолгу выжидать в укрытиях, заявил командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в комментарии газете «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Он уточнил, что дроны Вооружённых сил России не садятся и работают регулярно, сбрасывая гранаты на позиции киевской армии. Военнослужащий отметил, что такой ситуации раньше не наблюдалось.

Командир разведвзвода ВСУ признал, что российские войска имеют мощную армию беспилотников, о чём Киеву остаётся мечтать.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская предупредила, что Россия успешно развивает технологию роев дронов, а также совершенствует системы наведения и навигации. Она полагает, что такая технология может привести к неуязвимости российских беспилотников для средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.

26 декабря начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-ей отдельной украинской штурмовой бригады Василий Самовар рассказал, что российские беспилотники представляют для Вооружённых сил Украины всё большую угрозу из-за своего количества и технических качеств. Он подчеркнул, что ВСУ не могут защититься от ударов дронов даже в тёмное время суток.

10 января журнал Newsweek написал о том, что российские модернизированные ударные беспилотники «Куб», которые впервые были представлены ещё пять лет назад, станут проблемой для украинской армии. По мнению авторов публикации, обновлённая версия этого БПЛА превратится в «ночной кошмар» для ВСУ.